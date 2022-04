Mathias havde fordom om kun at tørre røv: Sådan ser han ældreplejen nu

Hun oplever også, at der er dage, hvor de har ekstra travlt, og det kan give dårlig samvittighed.

- Så får man det lidt øv, og så nåede jeg ikke lige at spørge ekstra meget ind til deres dag. Men så er der også de dage, hvor vi har ekstra tid og måske får en kop kaffe. Men det varierer meget, siger hun.

Lige nu er der 38 jobopslag inden for Sundhed, Omsorg og Handicap i Skanderborg Kommune.

Men Josefine Davidsen vil gerne læse videre til fysioterapeut og Mathias Fredløv Hansen har en drøm om at blive ambulanceredder. Men han vil stadig gerne fortsætte som afløser i weekenderne i hjemmeplejen, når han skal læse videre.

- Det er et skønt arbejde. Man bliver stimuleret mentalt på en helt anden måde, end jeg har oplevet før. Det er fantastisk, og det giver mening for mig at have et job som det her, siger han.