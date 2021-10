Massiv mangel på hænder: Politiker vil have uafklarede unge ud på plejehjemmene

Afviser ekstraudgift

Ifølge lokalpolitikeren skal de unge aflønnes på normal vis. Han afviser, at det bliver en ekstraudgift for kommunen.

- Penge kommer fra den samme kasse, som enten skulle have være gået til et vikarbureau, hvor taksten typisk er højere, men her går penge i stedet til dem, som skal udgøre det løse ufaglærte personale, siger Søren Erik N. Pedersen.

Du har jo siddet i kommunen i flere år. Hvorfor kommer det først nu her kort før valget?

- Det er først nu, at det går op for mig, hvor alvorlig sagen er. Vi har jo i mange år forsøgt at få flere til at tage SOSU-uddannelsen uden held. Der skal andre midler til at nå i mål.