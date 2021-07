Marie kører 33 kilometer til vuggestuen: - Det er urimeligt

Problemet gælder ifølge BUPL mange steder i Østjylland, og derfor opfordrer de til at få uddannet flere pædagoger.

- Vi har prøvet at hjælpe kommunerne. Blandt andet ved at oprette nogle meritter på vores uddannelser, så medhjælpere og pædagogiske assistenter kan tage en uddannelse, mens de arbejder, siger Anne Grethe Rosenberg, formand for BUPL Østjylland.

- Det er ikke rimeligt

Jens Szabo, der er udvalgsmedlem i undervisnings- og børneudvalget for venstre og borgmesterkandidat mener på ingen måde, at det er rimeligt, at børnefamilier skal køre så langt for at finde pasning.