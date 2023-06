Mandag! Ødelagt kabel og DSB-ansatte giver togaflysninger

Mandag morgen er en af de mandage, hvor det ikke er let at være pendler.



DSB meddeler nemlig på deres hjemmeside, at et kabel i nattens løb er blevet gravet over mellem Hovedgård og Skanderborg, hvilket betyder færre tog på strækningen mellem Aarhus og Fredericia.

- Banedanmark er i gang med at udbedre fejlen, men vi har endnu ingen prognose for, hvornår vi igen begynder at køre tog på strækningen, skriver DSB.

I praksis betyder det, at det eneste tog fra Aarhus og sydpå er Intercity Lyn, mens der fra Fredericia og nordpå kun kører Intercitytog.

Der kører ingen regionaltog, og ingen af togene stopper i Hedensted, Brejning og Børkop, oplyser DSB. Skal man til en af de pågældende stationer, kører der togbus mellem Horsens og Fredericia.

Derudover kører der heller ingen internationale tog fra Aarhus i retning af Tyskland.

DSB opfordrer passagerer til at holde øje med Rejseplanen, inden man tager afsted.



Arbejdsnedlæggelse

Togtrafikken landet over bliver mandag yderligere udfordret af en arbejdsnedlæggelse hos DSBs klargøringspersonale.

I et opslag på Facebook fra Jernbanearbejdernes Landsklub kan man læse, at mandag byder på strejker.



- Kære passagerer. Vi beklager den gene, som I oplever, grundet, DSB har bragt os medarbejdere i en situation, hvor vi har måtte gå til denne handling, skriver organisationen.

Opslaget er underskrevet "Lokomotivførere i materielforsyning og stationspersonalet I DSB".

- Vi har flere gange appelleret til DSB om at komme til fornuft og udvise rettidig omhu. Dette har DSB afslået og derved fremtvunget denne situation, står der i opslaget.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra DSB.