Mads måtte vente fire år på klart svar fra kommunen - nu vil politikere sætte skub i tingene

Det politisk fastlagte serviceniveau i Skanderborg Kommune er seks til 12 måneder.

Kommunen har erkendt, at det ikke er godt nok, som det er i dag, og den er i gang med en handleplan på området. Chefen på området oplyste mandag til TV2 ØSTJYLLAND, at problemerne blandt andet hænger sammen med fravær blandt sagsbehandlere. Og at kommunen er i gang med at forbedre sig – også her.

- Det er et område, som kræver en ret specialiseret viden og derfor er meget personafhængig. Vi har desværre været udsat for, at vi har haft fravær blandt nogle af vores sagsbehandlere på det her område, sagde administrationschef for Sundhed, Omsorg og Handicap i Skanderborg Kommune Niels Diedrichsen mandag til TV2 ØSTJYLLAND.