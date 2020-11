Mågekanoner kostede hund livet: Nu forbyder kommunen dem

Måger er et stort problem i Stilling – i hvert fald for firmaet Hanssen Ejendomme A/S, der tidligere på året installerede såkaldte mågekanoner på deres tag.

Nu er kanonerne dog snart fortid, da kommunen har modtaget klager fra naboer, der bliver generet af de mange brag. Kanonerne bliver simpelthen forbudt.

- Det er et reelt problem for de borgere, som bor her. Det har virkelig været en kæmpe plage i over et år, så det er vi da nødt til at handle på, siger Jens Szabo, der er medlem af Miljø- og Planlægningsudvalget i Skanderborg Kommune for Venstre.

Balter måtte lade livet

En af dem, der oplever stor gene ved gaskanonerne, er Mary Rasmussen, som bor på Rødkløvervej, ikke langt fra virksomheden.