Lukket for adgang: Smukfest erkender fejl ved kæmpe Tobias Rahim-koncert

Det betød samtidig, at adgangen til Stjernescenen blev lukket, og mange var gået forgæves.

Og lørdag siger talsmand for Smukfest Søren Eskildsen da også, at Tobias Rahim burde have stået på en større scene foran endnu flere fredag aften.

- Vi må erkende, at den gode Tobias Rahim skulle have spillet på Bøgescenen i stedet for. Når vi nu kigger på det på bagkant, så havde det været godt, siger talsmanden.