Lokal glæde: Solcelle-park er blevet skåret ned

Et stort solcelleprojekt er nu blevet skåret ned.

Det er resultatet af et møde i Skanderborg Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg i denne uge.

Beslutningen vækker stor glæde hos en af de lokale, der har kæmpet for, at projektet ikke skulle komme til at ødelægge områdets naturskønhed.

- Det er jeg rigtig glad for. Det er et meget bedre udgangspunkt, lyder det fra Charlotte Klejs Vagner.

Det var uden for Gl. Rye, at et firma havde søgt om lov til at etablere et cirka 72 hektar stort solcelleprojekt. Det har vakt bekymring hos flere borgere i området, der helst vil undgå at kigge på de sorte solfangere.

- Vi mister en stor del af glæden, vi har ved naturen i dag, lød det tidligere på ugen fra Charlotte Klejs Vagner.

Det var særligt et område på en bakke uden for byen, hvor solcellerne ville have været meget synlige, der bekymrede de lokale.

Men hele det område er nu ude af planerne. I stedet skal det forsøges at lægge solcellerne i områder, hvor de i højere grad kan skjules af træer og beplantning.

Selvom Charlotte Klejs Vagner er glad for beslutningen, er hun også ærgerlig over at skulle tage kampen. For hun støtter i høj grad, at der skabes mere vedvarende energi.

Der skal dog findes endnu flere områder til solcellerne. Skanderborg Kommune har et erklæret mål om at skulle være selvforsynende med energi 2030, og det betyder, at man skal finde i alt 700 hektar til solcelleparker.

- Det bliver en stor opgave, det er da en kæmpe udfordring. Men vi har ikke noget valg. Vi er kommet derhen, at vi ikke kan blive ved med at sige, at nogle andre må løse det, siger Claus Leick (SF), formand for Klima-, Miljø- og Planudvalget i Skanderborg Kommune.

Han nævner, at kommunen muligvis også selv skal til at finde passende grunde til at skabe vedvarende energi. Det kunne eksempelvis være gamle lossepladser og industrigrund langs motorvejen.

- Jeg ved ikke endnu, hvordan vi får det løst, men nu går vi i gang, siger Claus Leick.