Lille trehjulet scooter er blevet et hit på vejene

De er både gode for miljøet, og så behøver du ikke et kørekort til dem.

Kabinescootere, trehjulede scootere med tag og dør i, er blevet et hit. Siden 2019 er salget steget med 170 procent.

Det er dog ikke alle, der er lige vilde med dem, for kabinescootere kan køre op til 30 kilometer i timen, og det betyder, at de ifølge loven skal køre på cykelstien, som var det en knallert.

Er der ingen cykelsti, må de dog ud på vejen.

- De er ingen tvivl om, at det kan give nogle overraskende situationer, for de øvrige trafikanter regner jo ikke nødvendigvis med, at der kører et langsomt kørende, men dog samtidig et køretøj af en vis størrelse, ude på vejen, siger Dennis Lange, chefkonsulent i FDM.