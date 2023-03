Let foden fra speederen: Fem uheld på samme strækning

Bilister, der kører på den østjyske motorvej E45 ved Hørning onsdag morgen, bør lette foden fra speederen.

Hos Sydøstjyllands Politi fortæller vagtchef Torben Wind, at der siden klokken 22 i aftes har været fem uheld på samme strækning. Heldigvis er ingen personer kommet til skade.

- Det er solouheld, hvor folk nok har haft lidt for meget fart på i forhold til vejens beskaffenhed. Det er meget centreret omkring den her strækning over nogle få kilometer ved Hørning, siger Torben Wind.

Det seneste uheld fandt sted klokken 04.08, hvor en bil endte ude på en mark.

Der er også sket et uheld på E45 Nordjyske Motorvej mellem rasteplads Glenshøj Ø. og Handest i retning mod Hobro, kan man se på Vejdirektoratets trafikkort. En lastbil holder på tværs af vejen.

Her forventes oprydningen at være overstået tidligst ved otte-tiden, men man skal regne med forlænget rejsetid ind til ud på formiddagen.

Opdateret klokken 09.44: Oprydningen på Nordjyske Motorvej er nu afsluttet.