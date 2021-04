Leif savner Louise hver dag: - Der er nok mange, der har det ligesom mig

Rammer ofte enlige, ældre mænd

Det er han ikke den eneste, der gør.

I en undersøgelse fra 2019 fra Statens Institut for Folkesundhed ved Syddansk Universitet svarer 4,2 procent af borgerne over 65 år i Skanderborg Kommune, at de ofte er alene, selvom de har lyst til at være sammen med andre. Det svarer til 470 skanderborggensere.

På landsplan var det ligeledes 4,2 procent, der svarede, at de føler sig uønsket alene.