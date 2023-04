Lastbilchaufføren Poul vil have lov til at overhale

Søndag kunne vi fortælle om Jens Pedersen fra Skanderborg, som er træt af, at lastbiler overhaler på tosporede motorveje, at han har lavet et borgerforslag om, at det skal gøres ulovligt døgnet rundt.

- Jeg sidder her i sovekammeret og kigger ud ad vinduet, imens jeg får penge for det, siger han.

VIDEO: Jens Pedersen fra Skanderborg mener ikke, at det giver mening, at lastbiler overhaler på tosporede motorveje. Ingen lastbiler i videoen overhaler ulovligt.

For lastbilchaufførerne handler det nogle gange om minutter for, at de kan nå hjem eller hente et læs mere på grund af køre- og hviletidsreglerne.

- Tiden udløber jo. Vi har et vist antal timer hver dag. Når de er brugt, så er det bare at kravle i seng, siger han.

Heller ikke hos brancheforeningen ITD (International Transport Danmark) giver forslaget nogen mening.

- Chaufføren vil jo også gerne hjem til sin familie. Det man skal huske på, det er jo, at det ikke kun er den enkelte strækning, chaufføren kører. Det er op til ni køretimer om dagen. Der gør det altså en forskel, siger formand i ITD, John Skovrup.

Ni klip på fire år

Mange lastbiler er sat til at køre 89 km/t, selvom de kun må køre 80 på motorvejen.

- Du har jo noget, du skal nå. Det er ikke ligegyldigt, om du kører 80 eller 87. Hvis gamle Hr. Hansen er ude at køre i hans C1'er og kører 75, så kører vi alle 75, og så kommer vi ingen steder, siger Poul Jasper.

I dag er der overhalingsforbud på 550 km motorvejsstrækning i Danmark. Her i Østjylland er der på en strækning på E45.

Ifølge tal fra Østjyllands Politi har ni lastbilchauffører fået et klip i kortet og en bøde for at overhale ulovligt siden 2019 i politikredsen. Der er dog en række usikkerhedsfaktorer i forbindelse med tallene.

Østjylland Politi mindes heller ikke at have fået nogle anmeldelser om overtrædelse af overhalingsforbuddet.

Fik selv et klip i kortet

Poul Jasper er selv blevet taget for en ulovlig overhaling en enkelt gang for halvandet år siden.

- Jeg havde sat mig for, at jeg gjorde det – indtil jeg blev stoppet. Jeg ventede, til jeg kunne se, der ikke var nogen overhovedet og så trak jeg udenom, og da jeg trak ind, var der en motorcykelbetjent bagved, siger han.

Men det kan ikke betale sig, da det er hans job, der risikerer at være på spil.

- Tre klip så er det slut, så skal du ud og søge andet arbejde, siger Poul Jasper.