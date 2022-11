Lastbil væltet på E45

Der er torsdag aften atter normal trafik på E45-strækningen.

På grund af et uheld på strækningen er motorvejen delvist spærret på motorvej E45 i sydgående retning mellem frakørsel 54 Ejer Bavnehøj og 55 Horsens N.

Omkring klokken 14 blev motorvejen i sydgående retning helt spærret for at gøre plads til oprydningsarbejdet, men her midt på eftermiddagen er det ene spor genåbnet.

Vejdirektoratet, der opfordrer til, at man finder alternative ruter.

Ifølge Vejdirektoratets trafikinfo er der er kødannelse med ekstra rejsetid på op til halvanden time lige nu.

Ifølge P4 Trafik er der tale om en lastbil, der har tabt en sættevogn/container i højre spor.