Landsby sætter strøm til lokal succes: - Det er vejen frem

Særligt den lokale brugsforening har dog en stor aktie i, at hjulene drejer rundt. Og deres motivation er ganske klar.

- Der er 14-15 familier her i byen, som på en eller anden måde har behov for en delebil. Kan vi være med til at skabe, hvad der er en nemmere hverdag for dem, så er det jo fantastisk, siger Henrik Valdorff, der er brugsuddeler i Dagli’ Brugsen.

Skulle man sidde i en landsby og lade sig inspirere, kan det da også kun gå for langsomt, mener Ole Jeppesen, der gerne bidrager med hjælp og vejledning.

- Jeg synes, at andre landsbyer bør gøre det samme. Men prøv at gøre det så lokalt som muligt; det er billigere, og der er noget fællesskab ved at etablere det, siger han.