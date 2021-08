Landsby kæmper med om pris: - Det bobler, syder og koger

Og det er gået så godt, at Stjær, der ligger i Skanderborg Kommune, nu er nået finalen i Landdistrikternes Fællesråds konkurrence om at blive Årets Landsby.

- Det er, fordi vi er gode til at lave landsby. Vi er gode til at få alle folk med, og så har vi forsøgt at vise en vej for, hvordan man kan angribe den grønne dagsorden, siger Helene Thorup.

Ildsjæle og en retning

Det er 25. gang, at Landdistrikternes Fællesråd uddeler prisen for Årets Landsby. Og ifølge formanden for fællesrådet, Steffen Damsgaard, handler det i høj grad om, at man som landsby har nogle engagerede borgere, der beslutter sig for i hvilken retning, byen skal.

- Stjær gør mange gode ting. Der er en lang række eksempler fra Stjær, hvor de har mobiliseret befolkningen og skabt et engagement i forhold til den grønne omstilling, fortæller Steffen Damsgaard til TV2 ØSTJYLLAND.