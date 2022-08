Kvinde kilet fast mellem to sæder

- Vi fik meldingen om, at en kvinde var kilet fast mellem sæderne i en autocamper på en rasteplads, fortæller Niels Henrik Nielsen, operationschef ved Østjyllands Brandvæsen.

Autocamperen holdt på rastepladsen Ejer Bavnehøj Øst. Brandvæsenet måtte hjælpe den uheldige kvinde med at komme fri ved at løsne et sæde. Hvad der præcis var sket, ved operationschefen ikke.

- Måske er hun faldet uheldigt og på den måde er blevet kilet fast. Hun var ikke kommet noget til, så vi hjalp bare til, og så kom vi hurtigt videre uden at gøre yderligere ud af det, konstaterer Niels Henrik Nielsen.