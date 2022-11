Kronprinsessens hyldest af Kristina fik alle til at græde

Social Sundhed er tidligere blevet anerkendt for deres frivillige indsats, men med kronprinsparrets pris er deres kamp for at mindske uligheden i danskernes sundhed også blevet anerkendt, mener Kristina Louise Blikfeldt.

- Det er fantastisk, at de faktisk har modet til at se den forandring, som vi kommer med. Den reform af sundhedsvæsnet, som vi drømmer om at være med til.

- Vi bliver normalt genkendt som frivillige, der hjælper udsatte. Men det er en halv fortælling om det, vi arbejder for og tror på. Jeg er stolt af, at kronprinsparret havde det mod til at belyse behovet for forandring og det perspektiv, vi kommer med. Deri ligger jo en subtil kritik i forhold til, hvad man ønsker, der skal være bedre, siger Kristina Louise Blikfeldt.