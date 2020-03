Kræftsyge Karen vil væk fra verden - nu tager hun imod godt tilbud

Karen Lassen Bruntt står op ved 7-tiden hver morgen. Hun går i bad og spiser morgenmad.

Normalt ville hun herefter tage turen fra Skanderborg, hvor hun bor, til Aarhus, hvor hun er lektor i engelsk på læreruddannelsen under VIA University College.

Læs også Læge med kraftig opfordring: Lad nu rundsaven ligge

Men ingenting er, som det plejer. Det gælder for os alle, men i særdeleshed for 52-årige Karen Lassen Bruntt.

20. december sidste år fandt hun ud af, hun har brystkræft. Den type kræft, hun har, går hurtigt i blodet, og i dag er hendes immunforsvar stærkt svækket. Hun får kemoterapi på Vejle Sygehus.

Karen Lassen Bruntt kan nyde denne udsigt over Skanderborg Sø, mens hun er i selvvalgt isolation. Foto: Privat

Nemmest at flytte sig selv

Hvad gør en klog kvinde så, når COVID-19 hærger?

Læs også Guide: Sådan handler du virus-sikkert ind i supermarkedet

I fredags tjekkede Karen Lassen Bruntt ind i en hytte 4 på Skanderborg Vandrerhjem. Her vil hun som minimum opholde sig i en måned i selvvalgt isolation.

- Jeg skal bare være væk fra verden. Det nemmeste var selv at flytte sig i stedet for at bekymre sig om, om min søn, datter og mand nu har husket at vaske hænder derhjemme, siger Karen Lassen Bruntt til TV2 ØSTJYLLAND og fortsætter:

- Hvis jeg ikke havde haft brystkræft, var jeg blevet derhjemme, for det er også vigtigt at holde sammen i den her tid. Men jeg har et immunforsvar, der bare bliver værre og værre, så jeg har simpelthen brug for at beskytte mig selv.

Læs også Opråb til forældre på Facebook: Styr jeres festglade unge

Karen Lassen Bruntt savner sin familie meget. "Det hele er så mærkeligt", lyder det. Foto: Privat

Et smukt sted

I stedet for at undervise i engelsk i Aarhus tilbringer Karen Lassen Bruntt nu sine dage med at læse bøger, se fjernsyn, strikke, snakke i telefon og med gåture i bøgeskoven ved Skanderborg Sø.

Ingen kommer ind i Karens hytte. Når hun ser sin familie eller sine venner, mødes hun med dem ude foran hytten.

- Så går vi en tur sammen, hvor vi går mindst to meter fra hinanden. Der er allerede lidt forår i luften, så hvis jeg endelig skal i isolation, kan det nærmest ikke være smukkere end her i bøgeskoven, siger hun.

Læs også Pressede apoteker med bøn: Vis hensyn og stop hamstring

Skanderborg Vandrerhjem ligger blot 1500 meter fra Karen Lassen Bruntts hjem, og det er nemt for familien at smutte forbi og aflevere indkøbsvarer eller hente vasketøj.

Bøgeskov på den ene side og Skanderborg Sø på den anden. Skanderborg Vandrerhjem har siden 1948 budt tusinder af gæster velkomne. Foto: Privat

Undgår dobbelt husleje

Karen er mor til en søn på 17 år og en datter på 21 år. Karens mand arbejder som mange andre hjemmefra i denne tid.

- Selvom de kommer her hver dag, er jeg ikke en del af hverdagen, som jeg var før. Jeg har lyst til at være med min familie, fordi det hele er så mærkeligt. Når man har en familie, vil man gerne være sammen med dem, man holder af, siger Karen Lassen Bruntt til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Supermarkeder indfører nu afstandsmarkører ved kassen

Vandrerhjemmet har givet Karen "en rigtig god pris".

- Det betyder også noget, for ellers ville det være dobbelt husleje, siger hun.

Kræftsyg blev smittet af kæreste

Hun valgte at kontakte Skanderborg Vandrerhjem, efter at hun så et opslag, vandrerhjemmet havde lagt på Facebook.

Vandrerhjemmet tilbyder både lang- og korttidsleje samt at købe varer ind til dets gæster, og facebookopslaget er også en måde at gøre opmærksom på, at vandrerhjemmet stadig har dørene åbne.

- Jeg så, at nogle søgte isolation, og det kan vi tilbyde. Søren Brostrøm (Sundhedsstyrelsens direktør, red.) siger, at det er vigtigt at være ude i naturen, og vi ligger i naturen og er lidt isolerede fra samfundet, siger projektkoordinator ved Skanderborg Vandrerhjem, Pernille Elsner, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Netcaféer holder åbent: - Forstår godt hvis folk bliver forargede

Ud over 10 hytter har vandrerhjemmet desuden 16 værelser med plads til 124 overnattende gæster. Foto: Privat

Hun sammenligner hytterne med et lille sommerhus, fordi alle hytterne er udstyret med badeværelse, køkken og lille stue med tv og internet. Det er i øjeblikket billigere at leje en hytte end normalt.

- Jeg har fået en henvendelser. En kvinde med lungekræft forhørte sig i forhold til en booking, men så ringede hun næste dag og sagde, at hun skulle indlægges, fordi hendes kæreste var blevet smittet med coronavirussen, fortæller Pernille Elsner.

Læs også Se videoen: Mange østjyder synger fra altanerne

Mange fik et chok

Det er ikke forbeholdt syge at booke et værelse i denne tid. En af vandrerhjemmets gæster er der, fordi han har vandskade i sin lejlighed.

- Den slags er også lidt svært at finde ud af lige nu. Han keder sig, ved jeg, lyder det fra Pernille Elsner.

Vandrehjemmet huser også håndværkere, der typisk overnætter 1-3 nætter i forbindelse med et projekt.

Læs også Frisør føler sig ladt i stikken: - Værre end finanskrisen

COVID-19 har ramt vandrerhjemmet i Skanderborg på økonomien. En række private og kommunale kurser er blevet aflyst, og det samme gælder fødselsdagfester.

Ifølge Pernille Elsner er mange ældre mennesker så skræmte, at de ikke ved, hvad de skal gøre.

- Det kan man mærke på dem. De har specifikt fået at vide, at de skal blive hjemme. Det samme har mange af deres gæster.

Læs også Dronningen: Nu skal vi bryde smittekæde

Vandrerhjemmets højsæson starter efter påske. Lige nu er det kun vandrerhjemmets ejer, Egon Petersen, man kan møde på Kindlersvej 9 i bøgeskoven i Skanderborg.

Regeringen har netop forbudt forsamlinger på over 10 mennesker på offentlige steder.

Læs også Regeringen forbyder forsamlinger på mere end 10 personer