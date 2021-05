Kommune vil splitte bofællesskab: - Hvor skal Lars nu bo?

For halvandet år siden besluttede Skanderborg Kommune, at bofællesskabet Skrænten skulle flytte, da plejehjemmet ved siden af skulle udvides.

Men nu har de seks beboere, som alle er udviklingshæmmede, set de nybyggede lejligheder – og de matcher ikke deres behov.

- Jeg blev enormt skuffet over det. Jeg blev ked af det, for det var ikke det, jeg havde regnet med, siger 28-årige Lars Møller til TV2 ØSTJYLLAND.

Derfor vil Skanderborg Kommune splitte beboerne fra hinanden og prøve at finde pladser til dem i andre bofællesskaber.

- De her mennesker har boet sammen de seneste seks år og er gode venner og har et meget stærkt netværk sammen. Det synes jeg, vil være helt forkert at skille ad, siger Per Møller, som er far til Lars.