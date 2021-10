Kommune tog døgnhjælp fra muskelsvindramt - et år efter er der nu svar på hans klage

Kommunen: Vi har pligt til at vurdere oplysningerne

I Skanderborg Kommune kan direktør Lone Rasmussen ikke udtale sig om den konkrete sig, og vil ikke stille op til et interview, men skriver følgende på mail:

- Vi bestræber os på at være i dialog med borgerne i hele sagsforløbet – så det er beklageligt, at Thomas ikke har den opfattelse. Den enkelte sagsbehandler har ikke noget økonomisk ansvar, men skal alene vurdere behov og sætte det op i forhold til lovgrundlaget. Det er netop for at undgå sammenblanding af økonomi og faglig vurdering. Derfor er det beklageligt, hvis det er opfattet sådan, skriver direktør i Skanderborg Kommune, Lone Rasmussen.

Ifølge Lone Rasmussen har de pligt til at vurdere de nye oplysninger, og det gør de altid. Ligesom de også har pligt til en gang årligt at vurdere, hvor vidt den enkelte fortsat har behov for pleje, hjælp til transport og så videre.

- Det er ikke ualmindeligt, at vi ændrer vores tildeling ved en partshøring i BPA-sager. Det er fordi, der ved høringen kommer nye oplysninger til sagen, skriver direktøren.