Kommune starter nyt klimaprojekt: Her er tre gode råd til en mere bæredygtig hverdag

Hun mener, at det i den grad er på tide, at klimaet er kommet på dagsordenen i Danmark og resten af verden, og stod det til hende, skulle det være sket for mange år siden.

- Jeg synes faktisk, at mange af de ting, der bliver sat i værk, er lige sent nok. Det skulle have været gjort for 10-20 år siden, men det kan vi ikke leve på. Derfor må vi starte nu og sørge for det fremover, siger Herdis Nørgaard Sørensen.