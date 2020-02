Kommune frygter kæmperegning: - Det sætter dybe spor i vores børn

Skanderborg Kommune er endt i lidt af en klemme. Enten skal de flytte rundt på kommunens børn, så der er plads til alle. Eller også skal de bygge nyt til flere hundrede millioner kroner.

Vi må bare anerkende, at det har været dårlig timing. Trine Fengler (S), Formand for undervisnings- og børneudvalget, Skanderborg Kommune

Columbusskolen ved Galten har længe været en brik i det puslespil. Først skulle skolens børn flytte. Nu er flytteplanerne - for en tid - sat på standby. Og i midt i det hele står forældrene godt trætte af at vente på endelig afklaring.

- Det sætter dybe, dybe spor i vores børn, så det er ikke kun økonomi, det handler om. Det er også menneskelige omkostninger. Og de er rigtig høje, siger Betina Overmark Schacht til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Landsby på barrikaderne: Kæmper for at beholde udskoling

Hun er mor til en elev på Columbusskolen og kan på helt nært hold mærke, hvordan usikkerheden om skolens fremtid går ud over sit barn.

06:04 VIDEO: Betina Overmark Schacht er mor til en elev på Columbusskolen ,og hun kan allerede nu mærke, hvordan skolens usikre fremtid sætter spor i sit barn. Luk video

Columbusskolen er en skole til børn med særlige behov. Siden efteråret 2019 har planen været at flytte skolen ud af nye lokaler til gamle for at give plads til en ny børnehave. Men den løsning har vist sig at vøre for dyr for Skanderborg Kommune.

- Vi må bare anerkende, at det har været dårlig timing, siger Trine Fengler (S), der er formand for undervisnings- og børneudvalget i Skanderborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

Redning kan koste 800 millioner

Men problemet er stadig ikke løst. For kommunen står over for massive økonomiske udfordringer. I løbet af de næste femten år kommer der flere end 2000 ekstre skolebørn til kommunen, og dem skal der findes plads til.

Derfor tror kommunen på en helt ny skolestruktur.

- Hvis vi bare skal bygge nyt til alt det, og vi skal vedligeholde de bygninger, vi har, så ender vi med en regning, der lyder på 800 millioner kroner. Og det må vi sande, at det har vi ikke, siger Trine Fengler.

Læs også Stor opbakning til møde om lukningstruet udskoling

Af den årsag vil politikerne hellere rykke rundt på børnene i kommunen, og det betyder, at Columbusskolens fremtid stadig langtfra er sikker.

- Det føles jo, som om man bliver sparket til, mens man ligger ned, siger mor Betina Overmark Schacht.

Columbusskolen henvender sig til normaltbegavede børn mellem 6 og 14 år, der kan have sociale, emotionelle og/eller specifikke indlæringsvanskeligheder. Det er normalt begavede børn, der ofte kan have opmærksomhedsforstyrrelser og hvis vanskeligheder er af en sådan karakter, at de ikke i den almene folkeskole kan få den støtte, de har behov for.

Derfor er der bare tilbage for de 48 specialskolelever og deres forældre at vente til sommer, hvor der forhåbentligt kommer en afklaring.

- Jeg synes, man handler med hovedet under armen, og man tager ikke dem, det faktisk berører, med ind i spillet. Og man stemmer for noget, man ikke har undersøgt. Så vi kunne have været alle de her måneders bekymringer foruden.

Læs også Skolelukninger skulle redde fattig kommune - men besparelser er små

Men selvom situationen er træls for både børn og forældre, så vokser problemer sig blot endnu større, hvis Skanderborg Kommune ikke finder en løsning.

- Jeg tror mange af os kunne tænke, at det ville være fint, hvis vi kunne fortsætte, som vi gør nu, men det kan vi bare ikke. Vi er nødt til at sige, at her er en opgave, vi må tage på, sige undervisnings- og børneudvalgsformanden.

Columbusskolen ligger mellem Galten og Skovby i Skanderborg Kommune. Foto: Google Maps

For nu håber mor Betina Overmark Schacht, at skolen i fremtiden kan blive fredet i en ny skolestruktur.

- Det havde været en endnu større sejr, og jeg havde haft armene over hovedet, hvis vi fik at vide, at den bliver liggende, hvor den ligger, men det får vi ikke.