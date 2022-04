Kommune ændrede busrute: Nu kan 13-årig ikke komme i skole til tiden

Situationen ærgrer William Sørensen far, fordi det nu er et større puslespil, at få hverdagen til at gå op.

- Vi står med en meget stor udfordring, siger Jakob Sørensen.

For ham har det stor betydning, at hans børn han tage bussen i skole.

- Dengang jeg flyttede herud, der kiggede jeg netop på mulighederne for at komme ind til Skanderborg for mine børn, og for at de kunne komme i skole i Skanderborg. Og der var der en bus, men den mulighed er der så ikke fra den 19. april, siger han.