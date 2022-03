Kødfrit forslag fejet af bordet

Peter Kjær mener derimod ikke, at der med forslaget er tale om tvang.



- Jeg vil have dem til selv at gå ind for det, fordi det er en god idé og et godt signal at sende til resten af befolkningen. Vi har en fødevarekrise undervejs. Der er ikke noget, der slår det her, hvis vi skærer ned på kødforbruget, så løser det rigtig mange problemer med fødevareforsyningen, siger han.