Knaldtilbud eller klimaafgift? Oksekødets fremtid til debat

Her kan producenter, kokke og andre madelskere i løbet af weekenden blive klogere på morgendagens fødevarer. Blandt andet debatteres det lige nu heftigt, hvordan vi kan skære ned på kødforbruget - eksempelvis med klimaafgift på oksekød, som er den største synder.

- Vi ser meget gerne, at en afgift kommer til at ligge ude i landbrugsproduktionen. Det er dér, det kommer til at rykke, siger Rikke Lundsgaard, seniorpolitisk rådgiver i Danmarks Naturfredningsforening.

Hos Landbrug & Fødevarer er man - ikke overraskende - ikke enig.

- Jeg mener faktisk, vi laver fødevarer med et rigtig lavt klimaaftryk i Danmark. Sådan noget som oksekød er ikke bare oksekød, så det vil være ærgerligt at belaste produktionen i Danmark, mens den, der foregår andre steder, ikke bliver belastet af en afgift, siger Ida Storm, sektordirektør for kvæg i erhvervsorganisationen.

Afgifter i produktionen vil ifølge hende være konkurrenceforvridende, mens de vil ramme danske og udenlandsk producenter lige, hvis afgiften lægges i køledisken, mener Ida Storm.

Men med den store del af landbrugsproduktionen, Danmark eksporterer, vil kun en meget lille del af landbrugsproduktionen blive ramt af afgiften, pointerer Rikke Lundsgaard.