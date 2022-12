Klubben er målløs: Planer om ny daginstitution på fodboldklubs baner

- Jeg frygter helt konkret, at cyklister risikerer liv og lemmer, ved at gøre en stille villavej til omfartsvej for 120 børnehavebørn og deres forældre, siger Ulrik Dam Laursen.

Begrundelsen for at overveje placeringen på Stilling IF's fodboldbaner er ifølge Skanderborg Kommune, at man på den måde kan samle skole, børnehave og idrætsfaciliteter på samme område.

- Det er udslagsgivende, at daginstitutionen kan ligge i nærheden af skolen, og at man kan dele nogle af de samme faciliteter - for eksempel hal og legeplads, siger Tage Nielsen.