Klager stopper vigtige udvidelser – snart løber man helt tør

Flere klager og længere sagsbehandlingstider

Hos brancheforeningen Danske Råstoffer oplever man, at de generelt får flere klager, og at sagsbehandlingstiden for udvidelser er steget.

- Vi er voldsomt udfordret i forhold til tilladelser. Det tager længere tid at få tilladelser, og får man den ikke tids nok, så er man nødt til at lukke. Det er en udfordring, siger formand for Danske Råstoffer, Bjarne Overgaard.