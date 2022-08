Katie er psykolog og vil gerne blive: - Danmark vil ikke have mig

Fulgt gældende regler og lovgivning

Katie Freedman fik forlænget sit midlertidige ophold i Danmark, men det er hårdt for familien, at de ikke ved, hvad der vil blive af hende – hvis der pludselig sker hendes mand Morten noget.

- Retorikken, stram op, stram op, stram op. Jeg tror ikke, danskerne er klar over, at det går ud over os velintegrerede, som vil Danmark og kan bidrage til samfundet som arbejdskraft, siger hun.

Ifølge Udlændingestyrelsen er der ikke sket nogle fejl i Katies sag. De har fulgt gældende regler og lovgivning, skriver de i en mail.

- Udlændinge, der søger om permanent opholdstilladelse, skal opfylde de til enhver tid gældende regler på tidspunktet for deres ansøgning om permanent opholdstilladelse. Deltagelse i børne- eller ungdomsarbejde er dog ikke et krav men en af mulighederne for at opfylde kravet om aktivt medborgerskab, skriver Udlændingestyrelsen i en mail.

De fortæller også, at hvis Katie Freedman søger nu, så opfylder hun reglen om otte års uafbrudt ophold i Danmark – og derfor skal hun ”kun” opfylde to supplerende betingelser for aktivt medborgerskab.

Betingelserne for at opnå permanent opholdstilladelse har samlet set ikke ændret sig væsentligt siden ændringen af udlændingeloven i 2017, skriver Udlændingestyrelsen.