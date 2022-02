Karen har hæklet 500 blæksprutter til personer med demens

Ifølge Karen Bagger tager det hende et par times arbejde at lave en færdig blæksprutte, og hun kan nå at lave 20 blæksprutter om måneden.

Når hun er kommet i mål med de 20 planlagte blæksprutter, går hun gerne i gang med at lave lidt ekstra.

- Jeg er jo nødt til at være lidt på forkant, for jeg kunne jo blive syg. Der er jo nødt til at være noget til næste måned.