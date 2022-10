Kæmpespøgelse klar til at 'skræmme' forbipasserende

Nu skal du ikke blive bange, hvis du kører forbi Gl. Rye Mølle. Møllen har nemlig forvandlet sig til et kæmpespøgelse.

Med hjælp fra lokalbefolkningen har kustode - eller museumsvært - Lærke Frost formået at samle nok lagener og duge til at sy møllens kostume, og fredag var udklædningen endelig klar til at pryde bygningen.

- Det er dels det med at få Møllen mere i spil i byen, men det er også, fordi Møllen har 150 års jubilæum i år, og derfor var det oplagt at markere det på en måde, hvor alle kunne være med, siger Lærke Frost.