Kæmpe kørselspotentiale: Vi spilder millioner af timer i bilen

Der er også ansatte hos Ambiente, der har fået øjnene op for fordelene ved at køre sammen.

- Det virker fjollet, at man sætter sig ind i fem forskellige biler og kører den samme strækning.

- Det giver god mening både for mijøet, at man kører sammen, men og så økonomisk, siger junior designer Simone Bak, der har en kollega med hver dag og er glad for at have en at dele benzinregningen med.