Jakob laver de bedste bier - vinder fornem pris

Her oplever de, at interessen for biavl vokser, men det bliver sværere at leve af det.

- Vi har haft medlemsgangsfremgang siden 2008. Tendensen er, at der bliver flere og flere biavlere, men den gennemsnitlige biavler bliver mindre. Desværre ser vi, at dem der lever af det, har sværere kår, siger Rune Havgaard Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Jakob Germundsson avler omkring 1.000 dronninger om året - og sælger både til England, Italien og har bestillinger fra Tyskland.

En fri-parret dronning koster 380 kr. plus forsendelse, imens en uparret dronning koster 130,-.