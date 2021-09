Idé på bordet: Fremtidens drikkevand kan beskyttes under solceller

Politikere: Vi skal stille krav og styre det

Flere lokalpolitikere mener også, at det vil være en god idé, hvis det i praksis kan lade sig gøre at placere solcellerne der, hvor der skal grundvandssikres.

- Et eller andet sted skal vi finde et balancepunkt, hvor vi gør det ekstra attraktivt, og stille solceller op, hvor der er grundvandsinteresser – men er vi alt for firkantede, får vi ingenting, siger formand for Miljø- og Planudvalget, Claus Leick (SF).

Der kræver også at lodsejerne vil have solceller. Samtidig skal fremtidige naboer også høres.

- Det væsentligste for os er, at der ikke er genskin for en masse naboer, eller at man principielt kan se det ovre fra Himmelbjerget. Det vægter højt for os, siger medlem af Miljø- og Planudvalget, Jens Szabo (V).