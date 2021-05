I Hørning har de knækket koden til corona-loppemarkeder

Helt konkret har der været intet mindre end 100 boder, men de har så været fordelt hos lige så mange husstande.

- Det, at man kunne være hos sig selv og have sin egen bod, gør, at man kan styre, at der ikke er så mange på en gang, siger Lisbet Huusum.

Og selvom det er lidt alternativt, så fungerer det rent faktisk. Det kan Laura Monrad skrive under på. Sammen med sin familie var hun i dag på rundtur, og hun fik fyldt godt op i barnevognen, selvom hun egentlig ikke stod og manglede noget.

- Det er lidt hyggeligt, at man får lov at gå ind på folks gårdsplads og snakke med dem, der hvor de bor. Det bliver lidt mere privat, siger Laura Monrad.

Samtidig med at man selv få fyldt lommerne, støtter man også et godt formål. Overskuddet går nemlig til kaffe og kage hos byens plejecenter.