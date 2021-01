Hverdagen i gang igen: Nu med nødpasning og stressende hjemmearbejde

Stressende

Der er nemlig allerede rigeligt at se til med hjemmeskoling af børn og simultant hjemmearbejde på hjemmekontoret, så udsigten til også at have børnehavebørn og vuggestuebørn hjemme udgør noget af et dilemma.

- Det er en svær prioritering, for det kommer hurtigt til at være sådan, at jeg bare ikke får arbejdet, fortæller Lykke Mose fra Aarhus, der er mor til et skolebarn og et barn i vuggestue.

Hun er selvstændig og hjemmeskoler i øjeblikket den ældste.

- Jeg er vildt fleksibel, men hvis jeg ikke får arbejdet, så tjener jeg bare ikke penge. Det har jeg kunnet bære siden foråret, men det begynder at være rigtigt stressende nu, forklarer hun.

Som det er nu, er daginstitutionerne fortsat åbne og ifølge børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) er der lige nu ikke planer om at lukke dem.