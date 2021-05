Hovedgade rømmet for biler

Går det godt lørdag, kan ideen med fleksibel gågade måske holde ved fremover.

- Vi bliver flere borgere i Skanderborg, og der er et større grundlag for også at have et liv her midt i byen - lidt ligesom i en gågade i de større byer. Men hvor vi så skal have fundet ud af, hvordan det skal være i Skanderborg, siger Frands Fischer (S), borgmester i Skanderborg Kommune.