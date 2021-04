Højskole bruger ny taktik: Fortsat kun et smittetilfælde

- Sidst isolerede vi eleverne i nogle grupper, hvilket vi fik anbefalet af sundhedsmyndighederne, men det kunne vi se ikke holdte.

- Erfaringerne gør, at vi denne gang har valgt at lukke helt ned med det samme, så vi undgår, at det spreder sig, selvom der selvfølgelig ingen garanti er, fortæller Jacob Zakarias Eyermann, der er forstander på Silkeborg Højskole, til TV2 ØSTJYLLAND lørdag.

De første elever kan vende tilbage i slutningen af næste uge

Den nye taktik betyder, at 117 elever nu er sendt hjem i isolation.

De kan dog allerede begynde at vende tilbage i slutningen af næste uge, hvis de kan fremvise to negative coronatests, som er taget på fjerde- og sjettedagen. Det vil sige på mandag og onsdag.

- Fordi vi har lukket så hurtigt ned, så skal de kun være hjemme i en uge. Sidst gik der længere tid, fordi det hele tiden blev skubbet, siger forstanderen.

Han fortæller desuden, at det hele tiden har været et krav - ligesom på resten af landets højskoler - at alle elever, siden de vendte tilbage til højskolen, har skulle testes to gange om uge.