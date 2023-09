Hjælp til personalet: Vil gøre videoovervågning mulig

Det skal være en mulighed at videoovervåge ældre og demente. Sådan lyder det fra Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg. Hun besøgte torsdag i den anledning Tunstall i Skanderborg, der blandt andet producerer videoovervågning. - Jeg vil ikke nødvendigvis gøre det nemmere at sætte kameraer op, men jeg vil gerne være med til at få det integreret bedre i eksempelvis den kommunale hjemmepleje, for det kan lette hverdagen både for den, der har brug for pleje, men også plejepersonalet, siger Inger Støjberg. Hun understreger, at alle skal være enige om, det er en god løsning. - Både personen med behovet for pleje, og så skal systemet selvfølgelig kunne honorere det, siger hun.

Kan bedre holde øje Benny Svinth Nielsens kone er ramt af svær demens og har boet på plejehjem siden 2018.

Derfor mener han, at det vil skabe tryghed med overvågning, og som udgangspunkt er han derfor positiv. - På den måde kan det jo give mindre forstyrrelse af hende, samtidig med at det kan forbedre plejepersonalets mulighed for at holde øje med, at alt er, som det skal være.

Det må dog aldrig erstatte den menneskelige kontakt. - Jeg håber, at man stadig tænker på patienternes tarv, og ikke at man kan spare nogle penge på budgettet, siger Benny Svinth Nielsen. Inger Støjberg garanterer dog, at der ikke er tale om en spareøvelse. - Det er under ingen omstændigheder en spareøvelse. Det er udelukkende ment som en tryghed for dem, der ønsker at blive en del af det, siger formanden.

Ifølge Alzheimerforeningen vil det også være en fordel at kunne se, om borgeren ligger trygt og sover, uden at skulle ind og forstyrre. Dog er det afgørende, at de pårørende giver samtykke, hvis personen ikke selv kan, ligesom der bør være krav om kvalificeret personale og beskyttelse af persondata i forhold til optagelserne. - Det er personlivets fred, vi er ude i at arbejde med. Derfor er samtykket vigtigt, og i de omfang personen selv kan have en stemme, skal de have det, siger foreningens direktør, Mette Raun Fjordside.

