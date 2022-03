Her får de snart en ny miljøvenlig tankstation

Byggetilladelse på vej

Hos Skanderborg Kommune arbejder de på højtryk for at få byggetilladelsen på plads.

- Vi er ret langt med sagsbehandlingen og arbejder med den tekniske del af processen. Det særlige er, at det ikke er hverdagskost at lave en methanol-tankstation, så vi har ikke normale standarder og rutiner, som når vi skal lave en almindelig tankstation, siger Karen Margrethe Høj Madsen, chef for Plan, Teknik og Miljø i Skanderborg Kommune.