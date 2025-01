Stor hæder til klub: Her er strategien at have det sjovt

En flok trænere i Gl. Rye har fået et kæmpe skulderklap. Foreningen har vundet titlen som Årets Idrætsforening 2024 og har udover hæderen fået 100.000 kroner med hjem til klubben. - Det var en kæmpe glæde og forløsning, da det kom op på skærmen. Det betyder ikke så meget med pengene. Men anerkendelsen betyder virkelig meget - at få at vide, at vi gør noget godt, siger Emil Holck, der er træner og bestyrelsesmedlem i klubben. Prisen blev uddelt ved DR's store sportsshow i Jyske Bank Boxen og gives af Danmarks Idrætsforbund og Danske Spil til en forening, der gør en helt særlig og ekstraordinær indsats. Der var blevet indsendt 1.520 indstillinger til prisen, som klubben i Gl. Rye løb med.

Der fulgte 100.000 kroner med prisen.

Børn og unge strømmer til I en tid, hvor det kan være svært at fastholde børn og unge på medlemslisterne i de danske idrætsforeninger, har mountainbikeklubben Gl. Rye MTB tilsyneladende knækket koden. På få år er antallet af de yngste medlemmer i Gl. Rye MTB steget med 70 børn, så der i dag er cirka 150 børne- og ungemedlemmer i klubben, selvom der er tale om en lille by med omkring 1.600 indbyggere. - Vi har ikke haft en strategi om at tiltrække en masse børn og unge - vi har haft en strategi om at lave et godt fællesskab og have det sjovt, siger Emil Holck.

Træner Emil Holck er glad for det skulderklap, prisen er.

Han fortæller, at klubben blandt andet har valgt ikke at have særligt stort fokus på konkurrencer. - Det har krævet meget mod at gøre op med det, man normalt gør i idræt i Danmark. For hos os betyder konkurrence næsten ikke noget. Vi kan for eksempel finde på at lave en konkurrence, hvor det gælder om, hvem der kan komme langsomst over målstregen, siger han.

Begejstrede trænere efter prisuddelingen.