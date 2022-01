Helen er voksenlærling og en del af flot statistik

I 2017 var der 310 kvinder i voksenlære med ikke-vestlig baggrund, mens der i 2020 var fire gange så mange, nemlig hele 1234 kvinder i voksenlære.

- Det sværeste er sproget, men det kommer med tiden, når jeg går på arbejde og kommunikerer med mine kollegaer, siger hun.

I dag er hele Helens familie samlet i Danmark. Hun har fem børn, der går i de lokale skoler og daginstitutioner, og hendes mand arbejder i Danish Crown.



Er glade for hende

Pressalit er en dansk privatejet virksomhed med produktion i Ry, Danmark, der siden 1954 har designet, udviklet og produceret toiletsæder.



Og her er de glade for at have Helen ansat.

- Vi er fuldt ud tilfredse med Helen. Det har ikke umiddelbart været svært, og der er en rigtig god opbakning fra kompetencecentret i Skanderborg Kommune og den skole, hun har gået på, siger Kjeld Jensen, der er teamleder i Pressalit.