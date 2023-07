Heino fandt cola foran hoveddøren: - Jeg fik en klam smag i munden

Da Heino Poulsen og familien tirsdag vendte hjem fra ferie til deres stille villavej ventede dem et mystisk syn. En uåbnet cola stod foran hoveddøren til hjemmet i Skanderborg. Ved første øjekast tænkte de, at der var tale om en venlig gestus. Men hurtigt blev den tanke forvandlet til skepsis. For Heino Poulsen kom i tanke om, at der kunne være tale om et trick som indbrudstyve benytter sig af, hvor tyveknægtene placerer genstande ved folk hjem for at se, om folk er hjemme. - Jeg fik en klam smag i munden ved tanken om, at nogle har overvejet at lave indbrud i vores hjem, siger Heino Poulsen.

Efter fundet af sodavanden holder Heino og naboerne ekstra øje med mystik adfærd. Foto: Privatfoto

Ved et kig rundt på den stillelandevej så han, at der også var placeret en uåbnet cola hos naboen. Og det fik ham til at advare andre skanderborggensere via Facebook. Heinos opslag har fået flere til tasterne, der takker for advarsel. Mens andre også har oplevet det samme. - Det er jo en smart måde at tjekke på, om folk er er hjemme eller ej, siger han. Efter episoden har Heino Poulsen gået flere ture rundt i villakvarteret for at se, om der står flere colaer eller andre mistænktlige ting ved villavejen. Og han glæder sig over, at der ikke er blevet brudt ind i familiens hjem. - Jeg ville være utrolig ked af, hvis jeg var kommet hjem fra en skøn ferie til et mareridt. Det ville være utrolig ubehageligt, siger han.

Disse indbrudstricks benytter tyvene sig af Klistermærker på postkassen eller på bilens fælge

Genstande placeret ved hjemmet

En buket blomster ved døren

En flaske ovenpå skraldespanden

Kinderæg placeret i hækken

Hvide sten i indkørslen

Sten stablet ovenpå hinanden på flisegangen

Sand på dørmåtten

Manipulering af bevægelsessensorer til udendørs belysning Kilde: Verisure

Ikke et kendt trick Ifølge sikkerhedsfirmaet Verisure benytter indbrudstyve sig af markeringer enten på eller ved huse, der markerer, hvilke steder tyveknægtene ønsker at begå indbrud i. Sommerperioden er en af højsæsonerne for indbrud. Og ifølge Det Kriminalpræventive Råd er nabohjælp et af de bedste råd til at holde ubudne gæster ude. - En lang række undersøgelser og interviews med tidligere indbrudstyve viser, at Nabohjælp kan forebygge indbrud, siger Hans Peter de Place, specialkonsulent ved Det Kriminalpræventive Råd. Derfor råder Det Kriminalpræventive Råd til at benytte sig af nabohjælps app'en, for at minimere riskoen for indbrud. - Det er vigtigt at være systematisk nabohjælper for hinanden. Hold jævnligt øje med, hvordan der ser ud i kvarteret. Stil skraldespanden på plads. Tøm postkassen. Det er med til at huset ser beboet ud, siger Hans Peter de Place. Derudover er der tre simple tiltag, som man kan gøre for at hjælpe sin nabo, når de er bortrejst.

Smid dit eget affald i din nabos skraldespand, parker din bil eller cykel i naboens indkørsel og gå en tur rundt om huset.

De fem indbrudsråd Bliv nabohjælper - Godt naboskab og et opmærksomt blik for, hvad der foregår i nabolaget, gør kvarteret mindre attraktivt for indbrudstyve – og dermed tryggere for dig. Hils på dem, du møder, og fortæl naboer, hvis du aner uråd. Og ved at bruge Nabohjælp aktivt kan samarbejdet mod indbrud blive mere effektivt. Tænd lys udenfor - og klip hækken - Skab god belysning uden for huset. Lys med sensor øger chancen for at tyven bliver set af naboerne, og forstyrres i sit arbejde. Undgå høje træer, hække og mørke gemmesteder omkring dit hjem. Dermed bliver det sværere for tyven at komme uset ind i huset. Gør døre og vinduer svære at bryde op - Gør det svært for tyven at bryde ind i dit hjem. Brug gode, solide låse, døre og sikrede vinduer, så er det ekstra besværligt for tyven at bryde ind. To låse på hoveddøren gør det mere end dobbelt så besværligt for tyven at bryde ind. Og sørg for at låse værktøj og haveredskaber inde i skur eller garage, så det ikke kan bruges til at bryde ind i huset med. Undgå tyvekoster – brug sikre betalingsformer - Hvis ingen købte tyvekoster, var der INGEN indbrud. Du er med andre ord med til at nedbringe antallet af indbrud, hvis du undgår at købe stjålne varer . Brug altid MobilePay, og tjek om sælger er valideret med MitID eller NemID, når du køber brugt. Begge betalingsformer er knyttet til cpr-nummer, som kan spores tilbage til sælger, og det ønsker kriminelle ikke. Ring 114 ved mistanke om indbrud - Politiet kan opklare flere indbrud med din medvirken. Hvis du ser personer med en mistænkelig adfærd i dit nabolag, eller hvis du har haft indbrud, så ring 114. Dine oplysninger kan være afgørende for politiets opklaring, og selv mindre detaljer kan være vigtige. Kilde: Det Kriminalpræventive Råd