By har vokseværk – går ud over vuggestuer, børnehaver og skoler

Man kan vist roligt sige, at Skanderborg har vokseværk.

Politikerne i kommunen er nemlig lykkedes med det, som mange andre kommuner sukker efter. På bare fem år har de fået 3.200 flere indbyggere og 600 flere børn mellem 0 og 15 år.

Det lyder jo umiddelbart skønt. Problemet er bare, at missionen om at få flere tilflyttere er lykkedes i sådan en grad, at kommunen nu har massive udfordringer med alt for mange børn i vuggestuer, børnehaver og snart i skolerne.

På Bakkeskolen i Hørning har de så mange elever, at de blandt andet bliver nødt til at fylde gymnastiksalen op med flere klasser ad gangen.

Det store pres mærkes blandt andet på Bakkeskolen i Hørning.

- Vi har nogle meget små klasselokaler. Det betyder, at vi har op til 24 elever på 50 kvadratmeter. Det er meget svært, siger Mads Ussing, der er lærer på Bakkeskolen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Havn sætter rekord igen: Laster en container i minuttet

Bakkeskolen har godt 700 elever. Det er 100 flere end for 10 år siden.

Fordi skolen mangler plads, må elevernes spisefrikvarter deles op i to, så de kan skiftes til at bruge skolegården, og i skolens gymnastiksale er der også fyldt op med flere klasser ad gangen.

02:35 VIDEO: Selvom eleverne i 8. z på Bakkeskolen i Hørning er glade for, at flere børnefamilier vil bo i kommunen, så er de ikke i tvivl om, at politikerne har sovet i timen. Luk video

Kommunens daginstitutioner kan i den grad også mærke presset. Bland andet i Porskjær Børnehave i Galten. Her er der sat ekstra pavilloner op, fordi antallet af børn i løbet af få år næsten er fordoblet.

- Vi oplever, at vi får rigtig mange børn – flere børn, end vi egentlig har plads til. Som det ser ud lige nu, så vil vi i løbet af foråret komme op på en merindskrivning på omkring 30 procent, siger Dorrit Lewis, der er dagtilbudsleder i Galten/Låsby Dagtilbud, til TV2 ØSTJYLLAND.

Læs også Facere løber fra aftale: Vil ikke holde sig i bestemte zoner

”Skal i gang”

For Skanderborg Kommune er de mange børn blevet noget af en udfordring.

- Vi har været i gang i en årrække med at sætte mange fleksible modulbyggerier op rundt omkring på daginstitutionerne. Det helt store ryk på skoleområdet kommer først nu, så det er nu, vi skal til og i gang, siger Søren Aalund, der er koncernchef i Børn og Unge i Skanderborg Kommune, til TV2 ØSTJYLLAND.

00:25 VIDEO: Skanderborg Kommune har en del, de skal nå, inden for de næste ti år. Luk video

De mange nye borgere betyder, at kommunen over de næste 10 år skal finde 1000 ekstra daginstitutionspladser, og over de næste 15 år 2000 ekstra pladser i folkeskolen til nye elever.

Den massive tilvækst af nye borgere betyder, at Skanderborg Kommune investerer 549 millioner kroner i nybyggeri de kommende fire år.