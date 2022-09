Har ingen erfaring: Socialpædagoger skal prøve kræfter med ikonisk grill

Test-tirsdag

Til gengæld vil de to gerne sørge for, at stamkunderne og "de lokale" kommer med idéer og forslag til, hvordan Rasses Skovpølser kan udvikle sig.

- I begyndelsen kommer vi ikke til at gøre meget anderledes. Her er et godt og sundt koncept, som vi gerne vil fortsætte. Men vi kommer langsomt til at udvikle på det. Vi kommer til at have test-tirsdag, hvor vi inviterer lokalbefolkningen til at blive en del af et test-team på et månedsabonnement. Vi vil udvikle konceptet sammen med stamkunderne, lyder det fra de nye forpagtere.