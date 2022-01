Har du set 14-årige Mohammad?

Fredag formiddag har Sydøstjyllands Politi udsendt en efterlysning på 14-årige Mohammad fra Hørning.

Han er sidst set mandag den 10. januar omkring klokken 17, hvor han forlod sit hjem, skriver politiet.

- Han forventes ikke at være i fare, men vi vil gerne i kontakt med ham og sikre at han har det godt, skriver politikredsen, som har udsendt et signalement:

Mohammad beskrives som:

Dreng med en højde på 150 cm.

Han er spinkel af bygning og har en brun hudfarve og sort kort hår.

Han taler dansk med accent.

Han var sidst set iført sorte cowboybukser og en sort bluse.





Har du set, eller ser du Mohammad - eller ved du, hvor han opholder sig, så kontakt venligst Sydøstjyllands Politi via 114.