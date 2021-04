Hanne overbeviste politikerne: - Det var lidt pinligt, vi ikke skulle være med

Nu skal Skanderborg alligevel være med i dysten om at blive Danmarks vildeste kommune, og det glæder Hanne Stender Damkjær.

- Det er jeg rigtig, rigtig stolt over og glad for. Jeg tror også, at vi trænger til her i Skanderborg Kommune, at der bliver lyttet til borgerne, siger hun.

Redder ikke biodiversitetskrisen

I Skanderborg Kommune er Ole Drøgemüller (A) ellers ikke stor tilhænger af konkurrenceformatet, fordi han ikke mener, at det vil gøre en forskel i det store billede.

- Generelt har vi lidt en skepsis over for konkurrencer, fordi vi synes måske det er en lidt poppet eller smart måde at gøre tingene på. Onde tunger ville sige, at det er sådan noget, man gør for at promovere sig som minister. Men det har vi nu lagt til side. Det er sagen, det kommer an på, siger han.