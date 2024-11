Han beskrev det som en pornofilm - hun har skammet sig lige siden

For der er én central detalje. Manden er ansat i botilbuddet Florahuset, der ligger i Skanderborg. Og han har på sommerhusturen det pædagogiske ansvar for de to kvinder, som er anbragte i selvsamme tilbud.

Mens én af kvinderne nipper til en rødlig, blandet drink i et vinglas, fjoller manden rundt i bar overkrop - med et stribet håndklæde om nakken. Han har drukket en flaske rødvin.

To unge kvinder - 17 og 18 år - og en mand på 32 hygger i et sommerhus lidt uden for Silkeborg. De lytter til musik, og der er alkohol på bordet - købt i Netto og Føtex.

Anden seksuel omgang end samleje med de to kvinder, som han ellers var ansat til at tage sig af.

Da han sidder på anklagebænken i byretten, kalder han det en 'mental nedsmeltning' at købe alkohol. Og han sammenligner episoden i soveværelset med 'at træde ind i en pornofilm'.

Nu står én af sagens hovedpersoner frem og fortæller, hvad episoden i sommerhuset har haft af konsekvenser, og hvordan hun føler sig svigtet af en mand og et botilbud, som ellers var til for at hjælpe hende. Hun er anonym, og vi kalder hende "Yasmin".

3. ansat ved eller tilsynsførende med døgninstitution eller opholdssted for børn og unge, psykiatrisk afdeling, døgninstitution for personer med vidtgående psykiske handicap eller lignende institution, og som har samleje med nogen, der er optaget i institutionen.

Når hun er mest presset, kan hun finde på at skære i sig selv. Og så fortæller direktøren i Florahuset også som vidne i retten, at "Yasmin" har brug for intensiv hjælp, fordi hun kognitivt fungerer som et barn og har svært ved at navigere i sociale situationer.

"Yasmin" er muslim. Og hun er vokset op under et stort pres fra familien. Et pres, der blandt andet har handlet om giftermål.

"Yasmin" er på tidspunktet for sommerhusturen anbragt i Florahuset, som er et opholdssted for omsorgssvigtede børn og unge. Primært med anden etnisk baggrund end dansk. En del af dem har det tilfælles, at de kommer fra hjem med vold, æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Æresrelaterede konflikter forstås i denne sammenhæng som konflikter, der opstår inden for nære, familiære relationer, hvor konflikten skyldes en opfattelse af, at familiens ære er blevet krænket.

Forbud mod at have fritidsaktiviteter eller et ’almindeligt’ socialt liv, herunder forbud mod at ses med venner af det modsatte køn.

- Jeg vil ikke have, at folk ved, det er mig. Jeg er bange for, at min familie giver mig skylden, hvis de finder ud af, hvad der skete, siger "Yasmin".

Den unge kvinde fortæller, at skam og frygt for at miste kontakten til familien er grunden til, at hun vil være anonym.

En ung kvinde, som skal i weekendaflastning. Og derfor er sommerhusturen oprindeligt for hendes skyld. De to andre har blot fået lov at tage med. Der er altså fire personer i sommerhuset. Tre unge og den ansatte. Godkendt af ledelsen i Florahuset.

- Det seksuelle er selvfølgelig helt uden for skiven. Og han skal jo heller ikke drikke alkohol med de unge. Det er hans ansvar. Og det er helt uden for pædagogik, forklarer hun.

I retten kommer det frem, at den unge kvinde, der skulle i aflastning, ligger intetanende og sover et andet sted i huset, mens de andre drikker alkohol og til sidst ender i soveværelset.

- Man kan undre sig over, hvorfor ledelsen synes, det er en god idé, at han tager afsted med tre unge, siger Christine Hemme, der er lektor ved VIA University College og ekspert i udsatte børn og unge.

Af Florahusets hjemmeside fremgår det, at personalet har særlig viden om unge og familier med etnisk minoritetsbaggrund. Og at målgruppen er børn og unge, som har været udsat for en form for omsorgssvigt og eventuelle kulturelle udfordringer som for eksempel æresrelaterede konflikter, herunder negativ social kontrol.

TV2 Østjylland kan nu - blandt andet gennem interviews med en række tidligere ansatte og anbragte unge - fortælle, at Florahuset er plaget af personaleudfordringer og alvorlige bekymringer for svigt, trusler og overgreb.

Og at stedet har været udfordret i flere år, indtil det private botilbud i sommer blev sat under skærpet tilsyn og for nylig fik at vide, at Socialtilsynet ønsker helt at fratage Florahuset godkendelsen til at drive institution.

- Det er den hårdeste sanktion, vi kan give et botilbud. Vi lukker for deres virksomhed, og så kan de ikke fortsætte med at have børn. Vi går simpelthen ind og lukker for stedets drift, siger tilsynschef i Socialtilsyn Midt, Ulla Bitsch Andersen.

I begyndelsen af oktober meddelte Florahuset så pludselig, at stedet lukker. Det skete, efter TV2 Østjylland havde anmodet tilbuddets direktør, Rania Radi, om et interview om forholdene i Florahuset.

TV2 Østjylland har flere gange siden henvendt sig til Rania Radi. Hun har afvist at stille op til interview.