Håber at undgå CO2-afgift: Landmænd underskriver deres egen klimaaftale

Over de næste to år skal landmændene nu føre regnskab over udledningen og dermed arbejde på at nedsætte udledningen af drivhusgasser.



Ole Larsen indrømmer dog også, at han har sagt ja til projektet for at komme regeringen i forkøbet og forhåbentlig undgå en CO2-afgift eller flere regler.

Derfor håber landmanden på nogle konkrete værktøjer, der kan hjælpe ham og kollegerne. han er nemlig ikke sikker på at kunne overleve en CO2-afgift.



- Når en gris nu engang er født, ind- og udånder den jo, og den skal have foder og varme. Det gør jo, at der er en eller anden form for påvirkning. Det, vi skal blive gode til, det er at vores påvirkning er så lav som muligt, lyder det fra landmanden.