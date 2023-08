'Grim' statistik efter Smukfest: Det her udløste 324 bøder

Ingen festival uden musik, fadøl - og bøderegn.

Sydøstjyllands Politi har gjort status oven på årets Smukfest i Skanderborg her midt på ugen, hvor de fleste gæster nok er ved at komme til hægterne. Status er helt overordnet, at der igen i år var tale om en stille og rolig festival.

Det skriver politiet i en pressemeddelelse, hvor det har vedhæftet en oversigt over, hvad der er givet bøder og rejst sigtelser for under bøgetræerne. Her springer særligt én overtrædelse i øjnene.

Der er nemlig uddelt ikke færre end 324 parkeringsbøder, hvilket er det højeste antal i de seneste ni år, hvor det skal bemærkes, at der ikke var festivaler i 2020 og 2021 på grund af corona.

Tallene for p-bøder hedder i årene fra 2015 til 2022 ligger mellem 64 og 296. Det er uvist, hvorfor der er udskrevet så mange flere bøder i år, da det ikke har været muligt at få en uddybende kommentar fra politiet.