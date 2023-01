Gravide ryger ud af populær ordning: - Jeg er bange

- Det gav mig en tryghed at vide, at jeg ikke skulle føde med en, der ikke kender mig eller min historik, siger hun.

Derfor var hun glad for at blive visiteret til Kendt Jordemoderordning i Skanderborg under Regionshospitalet Horsens.

Efter fødslen af sin datter blødte hun kraftigt og endte på operationsbordet. Den oplevelse sidder i hende, og derfor var hun glad for at være i Kendt Jordemoderordning.

Netop sikkerheden i at vide, hvem Karina Skovgaard Lund skulle føde med, betød meget for hende efter en svær fødsel i 2015 med sin første datter.

I Kendt Jordemoderordning bliver man som gravid fulgt af et team på tre jordmødre gennem sit forløb, typisk hvis kvinde eller barn har en form for sårbarhed.

Chefjordemoder på Regionshospitalet Horsens, Kathrine Medum, forklarer, at man har været nødt til at halvere antallet af pladser i Skanderborg for at få økonomien til at hænge sammen.



- Det er en økonomisk tung ordning, som binder mange jordemodertimer, fordi de er på vagt i en uge af gangen. Vi har set på, hvordan vi bedst bruger vores ressourcer, og det har vi vurderet, at det er på den her måde, siger hun.

Sparet væk

Kvinderne vil i stedet blive tilbudt et forløb, hvor de bliver fulgt af den samme jordemoder under graviditeten, men til fødslen vil de blive mødt af en af de vagtsatte jordemødre.

- Det forløb er det majoriteten af vores gravide, der får, og som vi også oplever, de er tilfredse med. De vil stadig få en god, faglig behandling. Det kan jeg godt garantere, men det er selvfølgelig noget andet, siger Kathrine Medum.

Men den tryghed giver de to kvinder ikke meget for. Karina Skovgaard Lund føler, hun har mistet kontrollen med sin egen fødsel, efter hun fik brev i december.



- Jeg frygter, hvad der kommer til at ske. Jeg orker ikke at bruge energi på at forholde til mig til et nyt menneske, når jeg er i det mest sårbare øjeblik i mit liv, siger hun.